Szmydt u kremlowskiego propagandysty. Zaatakował Sikorskiego

Szmydt atakuje u propagandysty Sikorskiego

Dotychczasowy sędzia WSA zaatakował w tym czasie szefa MSZ Radosława Sikorskiego. - Ja nie słyszałem o takiej historii, żeby swój własny kraj sędziego obwinił o szpiegostwo. To, co dzieje się w Warszawie, jest dla mnie nie do pojęcia - stwierdził, odnosząc się przy tym do słów dyplomaty dotyczących wyjazdu Szmydta.