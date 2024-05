Sędzia Tomasz Szmydt odcięty od systemu

Chce złożyć pismo w ambasadzie

Pismo jednak wciąż nie zostało przesłane do Polski, a we wtorek agencja BiełTA podała, że Szmydt zwrócił się do władz Białorusi i białoruskiego MSZ z prośbą o umożliwienie mu złożenia rezygnacji ze stanowiska sędziego za pośrednictwem polskiej ambasady w Mińsku. Agencja podała również, że "dla własnego bezpieczeństwa Tomasz Schmydt zaprosił media do relacjonowania tego wydarzenia".