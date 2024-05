Szef BBN o sprawie Szmydta. Mógł mieć dostęp do kompromitujących materiałów

Dopytywany o to, jakie informacje mógł posiadać Szmydt, powiedział: "Co do zasady sędzia nie dostaje bezpośredniego dostępu do informacji objętych klauzulą tajności, bo nie jest to przedmiotem jego postępowania, natomiast sędzia rozstrzyga spory pomiędzy organem przeprowadzającym postępowanie kontrolne, w tym wypadku np. ABW, a osobą, która ubiega się o uzyskanie poświadczenia dostępu do informacji niejawnych. Bardzo ważne jest to, co w takim postępowaniu jest umieszczane przez osobę ubiegającą się".