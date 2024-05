Sędzia uciekł na Białoruś. Był częstym gościem telewizji Karnowskich

Karnowski "nie pamięta" zapraszania Szmydta

Niektóre prawicowe media próbują teraz wyprzeć się faktu, że przed ucieczką Szmydta na Białoruś zapraszały do go swoich programów. Jacek Karnowski, które wspólnie z bratem Michałem stoi na czele telewizji wPolsce, miał powiedzieć podczas sobotniego spotkania prasowego z prezesem PiS, że "nie pamięta", by Tomasz Szmydt bywał gościem ich stacji.