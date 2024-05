Weto prezydenta Polski już pewne? "Nie chce, by był to wstęp do dalszych żądań"

Jego zdaniem głowa państwa nie chce doprowadzić do tego, by śląski język jako osobny język regionalny był wstępem do dalszych żądań ugrupowań uważających Ślązaków za osobny naród. – A przecież już słychać zapowiedzi, że będzie to wstęp do uznania Ślązaków za mniejszość etniczną – mówi nasz rozmówca z Pałacu Prezydenckiego.