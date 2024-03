Pół miliona obywateli mówi w tym języku. Do Sejmu trafił ważny projekt

I dodaje: - Nie jesteśmy ukrytą opcją niemiecką, nie jesteśmy siedliskiem patologii. To, że regiony Polski mają różne historie, różne gwary, różne języki mniejsze, różne języki regionalne, jest wartością samą w sobie. To też idea funkcjonowania państwa. Albo chcemy tworzyć państwo centralistycznie zarządzane, gdzie wszyscy są tacy sami, albo doceniamy to, że mamy różne tożsamości, kultury, języki. My, jako Koalicja Obywatelska, opowiadamy się za tym, żeby te różnorodności wspierać.