PiS drobnym drukiem. Zarzuty pod adresem kandydata, wszystko przez baner

Więcej od siebie dodał w filmiku, który udostępnił na Facebooku. - Niektórzy twierdzą, od pół roku, że serce należy do Platformy Obywatelskiej - nic bardziej mylnego. Serce należy do wszystkich Polaków. Puste serce w środku należy do Platformy Obywatelskiej. Wielkie otwarte serce należy do dobrych ludzi - stwierdził kandydat PiS.