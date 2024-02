Wojna w Platformie na Śląsku, rozłam w Lewicy. "Zdjęcie z Ziobrą i związki z PiS"

Co na to Rupniewska? Wirtualna Polska poprosiła ją o komentarz do tych słów i zapytała o relacje z Aliną Nowak. W odpowiedzi kandydatka Platformy przesłała nam… wywiad zatytułowany "Liczy się współpraca dla dobra mieszkańców. O tym, czemu nie warto wdawać się w polityczne pyskówki i co jest najważniejsze w wyborach samorządowych". Mimo tak koncyliacyjnego wstępu Rupniewska rozwodzi się na temat Nowak. Oskarża ją o "próbę dyskredytacji", "przytyki formułowane z pomocą osób trzecich" i "infantylne ataki". Jednocześnie wzywa: - Apeluję o poważną debatę, bo tych problemów w naszym mieście jest mnóstwo: od dziurawych dróg, przez szczury do podwyżek cen ciepła.