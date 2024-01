Awantura o Zabrze. Będzie rozłam w Platformie na Śląsku?

Sondaż: największe poparcie w PO ma działacz, który nie startuje

Co o tych wypowiedziach myśli sama Rupniewska, nie wiadomo. Poprosiliśmy ją o komentarz – bez odzewu. Pytanie, jak na ten wewnętrzny spór zareagują władze Platformy. Czy ukarzą Nowak i zabronią jej startu z własnego komitetu? A może przymkną oko na publiczne złośliwości i pozwolą, by w wyborach wystartowały obie panie? Na razie bardziej prawdopodobne wydaje się to drugie. Z prośbą o stanowisko zwróciliśmy się do Mirosława Mazura, szefa klubu radnych PO w sejmiku śląskim, do którego należy Nowak.