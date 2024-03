Wojna w Platformie. Żądają wyjaśnień w sprawie majątku kandydatki PO

Kandydat PiS: Może to wzbudzać ciekawość, ja bym to wyjaśnił

Z pytaniem o oświadczenia majątkowe Rupniewskiej zwróciliśmy się także do Borysa Borówki, kandydata PiS na prezydenta Zabrza, który od lat sprawuje urząd wiceprezydenta miasta. Podobnie jak Nowak uważa, że radna Platformy powinna wyjaśnić sprawę, ale wypowiada znacznie mniej kategorycznie. - Poprawność złożenia oświadczenia majątkowego jest weryfikowana przez ograny do tego uprawnione. Jeżeli nie wykazały one uchybień, to ich nie ma, w związku z czym nie ma co komentować tej kwestii. Czym innym jest natomiast struktura dochodów i majątku pani Rupniewskiej, wykazana w oświadczeniu. Zdaję sobie sprawę, że może to wzbudzać ciekawość mieszkańców Zabrza i powodować liczne pytania. Ja bym na jej miejscu wyjaśnił te kwestie publiczne i po sprawie. Ale to już jest decyzja samej pani Rupniewskiej – mówi Wirtualnej Polsce Borys Borówka.