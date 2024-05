Na Podkarpaciu chwalą i kpią z Obajtka. "Stanął wójt z wójtem"

- Nic nie było tyle lat, a teraz nagle coś znaleźli. Po co tak szurać, pierwsze to trzeba znaleźć tę winę i wtedy dopiero mówić. Niech sąd to oceni. Kto go będzie karać, może oni będą od razu strzelać? - emeryt Marian Tereszak wypowiada się w podobnym tonie. On również zagłosuje na PiS i na Daniela Obajtka. - No bo PiS coś zrobił dla takiego człowieka jak ja. Trzynastki, czternastki, czy to się nie liczy? Zwłaszcza jak ktoś ma tylko 2 tysiące miesięcznie.