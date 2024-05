Co czeka sędziego Tomasza Szmydta? Były oficer służb Białorusi: KGB wyciśnie z niego wszystko

W zamian za możliwość pozostania w kraju, z którego nie zostanie wydany Polsce ani do innego kraju Unii Europejskiej, musi mówić to, czego się od niego oczekuje. Zostanie jeszcze wielokrotnie wykorzystany w białoruskiej propagandzie. Może nawet zobaczymy go u boku samego Alaksandra Łukaszenki, który chętnie pokaże, że nastawia ucha na żale o złej Polsce. Ewentualnie sędzia spotka się, z któryś z jego ministrów. To będzie znak, w jakim stopniu jest ważną postacią dla reżimu.