Zmiany w pełnym przepychu pałacu Putina. Wyciekły tajne zdjęcia z przebudowy

Nowe ustalenia ujawniła Fundacja Antykorupcyjna (FBK), utworzona przez zmarłego niedawno opozycjonistę Aleksieja Nawalnego. To właśnie on opowiedział po raz pierwszy o tej zapierającej dech rezydencji i udowadniał, że - wbrew oficjalnej narracji w kraju - majątek to własność Władimira Putina.