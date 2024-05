Nowy cel Rosji. Wojska Putina korzystają ze swoich "pięciu minut"

Mimo że w ostatnie świąteczne dni - prawosławną Wielkanoc - życie w Charkowie toczyło się w miarę normalnie, siły rosyjskie nie ustawały w staraniach odbicia tego drugiego co do wielkości ukraińskiego miasta. Rosjanie od dłuższego czasu atakują i terroryzują mieszkańców, by ci - w obawie o swoje zdrowie, życie i przyszłość - opuścili miasto i przestali go bronić.