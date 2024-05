Rosyjscy hakerzy zmienili cel ataków. Na celowniku Polska

Sposób działania hakerów

Podkreślili, że pierwszym krokiem w kampanii prowadzonej przez APT28 jest wysyłanie wiadomości e-mail. Treść tych wiadomości wykorzystuje elementy socjotechniki, mające na celu wzbudzenie zainteresowania odbiorcy i skłonienie go do kliknięcia w link. Wyjaśnili, że link prowadzi do adresu w domenie run.mocky.io, darmowym serwisie używanym przez programistów, ale w tym przypadku służy on jedynie jako przekierowanie na kolejny serwis - webhook.site.