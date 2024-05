Wybuch gazu na Lubelszczyźnie. 22-latek trafił do szpitala

– Skierowani na miejsce policjanci ustalili, że do wybuchu doszło w wyniku rozszczelnienia butli gazowej, do czego przyczynił się 22-letni syn zgłaszającej. Mężczyzna zabrał z kuchni butlę gazową i zamknął się w swoim pokoju, grożąc wybuchem. Przerażona kobieta, słysząc i czując ulatniający się gaz, w ostatniej chwili wyszła razem z mężem z domu. Wówczas doszło do wybuchu – relacjonowała komisarz Sabina Piłat-Kozieł z opolskiej Policji.