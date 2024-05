Afera z sędzią Szmydtem. "Powinien być czysty jak łza"

"Powinien być czysty jak łza"

Według byłego wysoko postawionego oficera CBA, służby już wcześniej powinny skontrolować majątek sędziego. – Bardzo dobrze zarabiał, ale nie miał oszczędności. Był sędzią mającym dostęp do tajnych dokumentów i prowadził sprawy funkcjonariuszy służb, a był zadłużony po uszy. Już tu powinna zapalić się czerwona lampka ABW i CBA. Dla obcego wywiadu z miejsca stał się łatwym celem do zwerbowania. Pytanie, czy były to jego jedyne długi – mówi nam b. funkcjonariusz służb.