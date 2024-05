Zaplanowana ewakuacja Szmydta? "Elementy charakterystyczne dla służb białoruskich"

- Sędziego nie czeka tam szczęśliwe i bogate życie. Reżim nie ma pieniędzy na utrzymywanie uciekinierów. Przewiduję raczej tragiczny finał - komentował w WP Alaksandr Azarau, przedstawiciel białoruskiej opozycji i szef organizacji BYPOL. Jego zdaniem to charakterystyczne, że uciekinierzy najpierw są wykorzystywani do cna przez białoruską propagandę. Może nawet zobaczymy go u boku samego Aleksandra Łukaszenki.