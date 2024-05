Co Kaczyński myśli o sprawie sędziego-zdrajcy? Padły zaskakujące słowa

Sędzia Tomasz Szmydt, który uciekł na Białoruś i poprosił tam o azyl polityczny, w 2018 roku został dyrektorem departamentu prawnego w biurze - już zreformowanej przez większość PiS - Krajowej Rady Sądownictwa. Należał również do grupy atakującej osoby nieprzychylne działaniom ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i jego ludzi (co pokazała tzw. afera hejterska - ujawniona przez redakcje TVN i Onet). To fakty na temat przebiegu kariery zawodowej sędziego oraz jego działalności.