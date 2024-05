Szmydt był jego prawą ręką. Były wiceminister się tłumaczy

- Tomasz Szmydt ma poważne problemy finansowe. W oświadczeniu majątkowym ma wykazane długi na kilkaset tysięcy złotych. Osoba w takim wieku powinna mieć coś zaoszczędzone, a on zarabiając kilkadziesiąt tysięcy złotych, nie ma majątku - mówił Piebiak, w swoich podejrzeniach, co do powodu wyjazdu Szmydta.