Bohater afery hejterskiej wraca do pracy. Łukasz Piebiak znów będzie orzekał

Piebiak - jak informuje "Rzeczpospolita - rozpoczął pracę w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w poniedziałek. Powrót Piebiaka do orzekania w sądzie to konsekwencja decyzji ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, który w styczniu odwołał go z delegacji do Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, jednostki podległej resortowi.