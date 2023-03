Jest decyzja sądu ws. afery hejterskiej

Tożsamość kobiety została ujawniona, gdy serwis onet.pl opisywał aferę hejterską. Co więcej, jej pełnomocnik wysłał do sędziego Żurka pismo z przeprosinami od kobiety. Mimo to prokuratura uznała, że nie jest w stanie ustalić, kto kryje się za pseudonimem Mała Emi i umorzyła śledztwo.