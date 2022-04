Afera hejterska. Tak szukano haków na sędziego Waldemara Żurka

Mazur sugerował, że gdyby sędzia Żurek wiedział o tym z wyprzedzeniem, to można by mu dowieść jakieś nieprawidłowości. - A to dlatego, że informacje o planowanym przebiegu dróg publicznych, w tym autostrad, są do pewnego etapu niejawne. Są do czasu prawnie chronioną tajemnicą, dlatego sugerował kontakt z Głównym Geodetą Kraju, który ma pełną wiedzę na ten temat - podkreśla rozmówca Onetu.