WP ujawnia: Tak awansował Łukasz Piebiak. Pozorny konkurs w KRS?

Z przeanalizowanych przez nas dokumentów wynika, że były zastępca Zbigniewa Ziobry - w konkursach do Izby Ogólnoadministracyjnej NSA - został uznany przez nową KRS za lepszego kandydata do awansu niż dziewięcioro sędziów z wieloletnim doświadczeniem orzeczniczym w wojewódzkich sądach administracyjnych, a nawet oddelegowanych do NSA. Z protokołu, który jako pierwsi ujawniamy w WP, wynika, że członkowie nowej KRS zadali byłemu wiceministrowi sprawiedliwości wyłącznie pytania o charakterze kurtuazyjnym. Na ich podstawie trudno dowieść, że kandydat ma kompetencje, by trafić do najważniejszego sądu administracyjnego w Polsce.