Wyznanie sędziego. "Afera hejterska jest faktem"

"Afera hejterska jest faktem"

Cichocki w rozmowie z reporterką "Czarno na Białym" podkreślał, że nigdy nie uczestniczył w "niczym, co można by nazwać hejtem". Marta Gordziewicz przypomniała jednak, że sędzia Frąckowiak poniosła konsekwencje, do których mogła przyczynić się jego działalność. - Jeśli przyłożyłem rękę, nawet zbierając informacje rozsiane w internecie, mogę tylko ją za to przeprosić - powiedział.