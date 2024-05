Słowa Tuska zdenerwowały Ziobrę. "Boi się faktów i kłamie"

"Faktem jest też, że to za rządów Donalda Tuska funkcjonariusze polskich specsłużb pili wódkę z agentami rosyjskiej FSB. To służby Tuska zgodziły się na umowę o współpracy z agenturą Moskwy. To Tusk chciał 'dialogu' z Rosją i ściskał się z Putinem. To Tusk mówił: 'z Putinem przypilnujemy, żeby nikt piachu w tryby nie rzucał', gdy chcieli podpisać niekorzystną dla Polski umowę z Gazpromem. To Tusk zniósł wizy dla Rosjan i bronił tego nawet po aneksji Krymu. To specsłużby Tuska pozwoliły teraz uciec sędziemu, którego uważali od pół roku za szpiega Rosji" - napisał.