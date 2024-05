Spięcie w Sejmie z udziałem Kowalskiego i dziennikarki TVN24. Jest nagranie

- Wy się z nim spotykaliście, on przyjeżdżał na spotkania Platformy Obywatelskiej, proszę ich pytać - mówił uniesionym głosem na sejmowym korytarzu Kowalski. Pytał dziennikarkę "co ten człowiek robił w TVN-ie" i "dlaczego Tomasz Siemoniak doprowadził do tego, że ten człowiek uciekł na Białoruś".