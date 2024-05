Prezes Manowska o sprawie sędziego Szmydta. "Zawiódł kontrwywiad"

"Być może trzeba było dokładniej go sprawdzić"

"Widzę, że w mediach krążą niestworzone historie, o tym jakoby sędzia-uciekinier miał swobodny dostęp do wszelkich informacji niejawnych. Prawo wyraźnie wskazuje, że sędzia ma dostęp do tych informacji tylko w zakresie niezbędnym do pełnienia obowiązków służbowych na danym stanowisku. Owszem, nie podlega postępowaniu sprawdzającemu, jednak jego dostęp jest ściśle reglamentowany i rejestrowany. Jeśli krzyczy się że uciekinier miał dostęp do informacji tajnych, to trzeba zapytać, kto skierował tego sędziego w WSA do pracy na stanowisku, które tego dostępu wymagało? A stało się tak wiele lat temu. Sędziowie podlegają sprawdzeniu u progu swojej kariery, być może wtedy przed pierwszym powołaniem powinno być ono intensywniejsze".