"Smaczny kąsek propagandowy". Cichanouska mówi WP, jak Szmydt może zostać wykorzystany

- Pamiętam losy polskiego dezertera Emila Czeczki, którego początkowo aktywnie wykorzystywała także białoruska propaganda, a potem zamieniono go w zmarnowany, zniszczony materiał. Trzy miesiące później znaleziono go powieszonego w Mińsku. To najlepszy dowód, o jakim schronieniu możemy mówić na Białorusi pod rządami Łukaszenki - podkreśla Cichanouska w rozmowie z WP.