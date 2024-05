Debata przedwyborcza do PE. Kandydaci o zarobkach w Brukseli

Anna Zalewska (PiS): Przypomnę, że w 2016 r. zrezygnowałam z mandatu, idąc do ważnej i trudnej reformy. Więc kwestia finansowa nie jest dla mnie podstawową. Ale takie pieniądze też zobowiązują do tego, żeby się nimi dzielić, co robiłam. I zobowiązują do tego, żeby też być tą, która na nie zasługuje. Dlatego stałam się najaktywniejszą Polką w Parlamencie Europejskiej, pracowałam w komisji środowiska przy kilkudziesięciu dokumentach. (..) To, ze Turów został uratowany to moja praca. A w kwestii śląskich kopalń - byłam odpowiedzialna za rozporządzenie metanowe. To nie my podejmujemy decyzję o tym, że zarobki są tak wysokie. Ale dla mnie nie jest to kwestia podstawowa.