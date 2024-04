Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Komitety. Pełna lista PKW

Wraz z ogłoszeniem terminu wyborów do Parlamentu Europejskiego nadany został bieg wydarzeniom kampanii wyborczej. Opublikowano również kalendarz, określający najważniejsze terminy dla komitetów oraz wyborców. Zgodnie z jego treścią, do 22 kwietnia można było poinformować PKW o utworzeniu komitetu wyborczego w związku z odbywającymi się w czerwcu wyborami. Jak wynika z wykazu zawiadomień, do PKW zgłosiły się 43 komitety. Nie wszystkie zostały jednak zarejestrowane.