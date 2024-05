Wielki skarb ukryty we wsi. Jedyny taki kościół w Polsce

Schwerin przejął je ponoć ze słowami: "A teraz, chłopaczku, pokażę ci, jak się prowadzi bitwę". Nazajutrz do "chłopaczka" dotarła wiadomość o zwycięstwie. Fryderyk miał żal do Schwerina o to oddelegowanie go z pola bitwy. Historia zdecydowała, że to Schwerin miał rację: odesłał niedoświadczonego króla w diabły, by nie przeszkadzał i niepotrzebnie się nie narażał. Być może dzięki jego przenikliwości młody Fryc miał okazję zapisać się w historii jako "Stary".