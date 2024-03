Polsko-czeskie Salem. Tajemnice "szlaku czarownic"

Zasady próby wody były proste: jeśli baba pójdzie na dno, znaczy, że niewinna, jeśli uniesie się na powierzchni, znak to dobitny, że ma stosunki z diabłem. Krystynę wrzucono do morza i patrzono, jak unosi się na powierzchni wypychana do góry obszernymi kieckami. Uznano ją za czarownicę i zatłuczono wiosłami. Bo unosić się prawa nie miała.