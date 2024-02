Niezwykłe znalezisko na dnie Bałtyku. Odkryto prastarą budowlę

Bliźniacze znalezisko

Podobne konstrukcje zostały już wcześniej odnalezione na innych obszarach kuli ziemskiej, m.in. w Stanach Zjednoczonych (jezioro Huron). Jak podaje Uniwersytet w Rostocku, "Kamienne ściany w jeziorze Huron i w Zatoce Meklemburskiej mają wiele cech wspólnych, takich jak lokalizacja na zboczu grzbietu topograficznego, a także równoległy brzeg jeziora po jednej stronie". Naukowcy podkreślają, że z szerokości geograficznej, na której odnaleziono zagadkowe kamienie, renifery zniknęły ok. 11 tys. lat temu, co oznacza, że budowla powstała właśnie przed tym czasem. Przemawia to za tezą, że mamy do czynienia z najstarszą strukturą zbudowaną przez człowieka, odkrytą na terenie Morza Bałtyckiego.