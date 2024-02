"I to tak mogło powstać życie". Przełomowe odkrycie naukowców z Sorbony

Kluczowe dla ludzkości wydarzenia sprzed milionów lat dziać się miały najprawdopodobniej na terenach dzisiejszej Turcji, Peru i Włoch. To tutaj, jak podaje podaje dziennik.pl, donosząc o sensacyjnym odkryciu, które przekazali francuscy naukowcy z Sorbony wyładowania atmosferyczne i zjawiska wulkaniczne miały doprowadzić do wytwarzania ogromnych ilości azotu, który przyczynił się do powstania życia jedynej znanej nam zasiedlonej planecie.