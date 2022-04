Przełom naukowy. Nareszcie wyjaśnili, skąd się wzięło życie na Ziemi

Ale chociaż ta teoria zyskała duże poparcie, miała jedną rażącą słabość. Brakowało śladu wszystkich niezbędnych, głównych składników DNA. Analiza trzech meteorytów przy użyciu najnowocześniejszych metod wykryła dowody na wszystkie cztery elementy układanki. Wszystko, co potrzebne do cudu życia, przybyło do nas z kosmosu.