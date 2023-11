Zgubiona torba przeleci nad Wyspami. Jedyny taki obiekt w kosmosie

Zagubiona torba z narzędziami astronautów NASA krąży nad Ziemią. Będzie można ją zobaczyć z domu

Jak podaje NBC News, Dave Dickinson, autor książki "The Backyard Astronomer's Field Guide: How to Find the Best Objects the Night Sky has to Offer", opublikował w serwisie X informację, że torba z narzędziami krąży po orbicie około minuty przed stacją kosmiczną. Obiekt budzi zaciekawienie jako nowa sztuczna "gwiazda".