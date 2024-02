Polskie złoto. Zagadkowy los kopalni, którą niespodziewanie zamknięto

Wybuchowa fabryka

W południowej części Złotego Stoku, przy ruchliwej drodze z Nysy do Kłodzka, znajdują się jeszcze inne ciekawe obiekty, których historia odmierzana jest eksplozjami. Fakt ten dziwić nie może: w budynkach tych od 1692 roku do dzisiaj nieprzerwanie produkuje się czarny proch. Co ciekawe, przetrwały w nich pracujące do dzisiaj urządzenia skonstruowane jeszcze w drugiej połowie XIX wieku. Fabrykę w Mąkolnie można by zatem nazwać skansenem, gdyby nie fakt, że jest to skansen osobliwy: pod żadnym pozorem nie można go zwiedzać z uwagi na charakter produkcji. Nie ma na świecie drugiej tak dobrze zachowanej fabryki, przez ponad 300 lat nieprzerwanie wytwarzającej w tym samym miejscu proch czarny.