Premiera Leopolda w reż. K. Jasińskiego - 28 listopada w STU

Leopold Kozłowski mówił w wywiadzie dla Miesięcznika "Kraków" : "czuje się spełniony, gdyż udało mi się ocalić żydowską kulturę, klezmerską muzykę przed zapomnieniem. Prawie dwadzieścia pięć lat temu spotkałem Jacka Cygana i namówiłem go by przetłumaczył najpiękniejsze żydowskie pieśni z języka jidysz. Napisaliśmy także nowe pieśni i piosenki, ja muzykę, on tekst. Od tej pory śpiewamy w jidysz i po polsku. I co najważniejsze, skupiła się wokół mnie grupa artystów, z którymi przywracamy pamięć, koncertujemy w największych salach w Rzymie, Norymberdze, Berlinie i Tuluzie, ale także w Lelowie, Busku, Chmielniku i na Kazimierzu. To jest moje spełnienie."