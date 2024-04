Rekordowe zarobki Daniela Obajtka. "To na pewno wychodzi tyle"

Daniel Obajtek o swoich zarobkach mówił w Radiu Zet na początku marca. - No proszę piętnastokrotność policzyć przez krotność, to na pewno wychodzi tyle. To jest około 100 tys. zł brutto. Netto to będzie około 45-46 tys. zł - stwierdził wówczas prezes Orlenu.