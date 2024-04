PE przyjął nowe obowiązki i kary dla kierowców. Posypią się mandaty

Skuteczne ściganie za wykroczenia popełnione w innym kraju

Państwa UE zostaną zobowiązane do wzajemnej pomocy w namierzeniu pirata drogowego. Kraj, w którym doszło do złamania przepisów, będzie miał 11 miesięcy od daty wykroczenia na wystawienie mandatu. Ponadto, ściągalność mandatów może przejąć kraj, w którym mieszka sprawca, pod warunkiem, że jest on wyższy niż 70 euro.