Chciał "zadbać o porządek na drodze". Kierowca odpowie przed sądem

Do zdarzenia doszło 15 kwietnia na Drogowej Trasie Średnicowej w Chorzowie. "Mężczyzna, chcąc uniemożliwić dalszą jazdę kierowcy jadącemu za nim, zatrzymał swój samochód na łuku drogi na lewym pasie Drogowej Trasy Średnicowej. Swoim zachowaniem zmusił do zatrzymania się jadącego za nim kierowcy audi i do gwałtownej zmiany pasa ruchu kierowcę skody" - czytamy w komunikacie policji. 35-latek nieomal doprowadził do zderzenia pojazdów.