Co Trump zrobi z Ukrainą? Prezydent Duda jest pewien

Prezydent Andrzej Duda w wywiadzie opublikowanym w weekendowym wydaniu wiodącej szwajcarskiej gazety "Neue Zuercher Zeitung" (NZZ) powiedział, że nie obawia się, iż prezydent USA Donald Trump zostawi Ukrainę "na lodzie".

Jednocześnie zaznaczył, że Trump jest jednym z dwóch prezydentów, których Władimir Putin naprawdę się obawia.

- Czekam ze spokojem na ponowne objęcie urzędu przez Trumpa. Uważam, że na świecie jest tylko dwóch prezydentów, których Władimir Putin naprawdę się boi: chiński prezydent Xi Jinping i Donald Trump - stwierdził Duda.

"Prezydent Trump liczy i rachuje"

Duda wyjaśnił, że Trump dobrze wie, ile USA zainwestowały w Ukrainę i nie pozwoli, by te inwestycje poszły na marne.

- Sposób myślenia Donalda Trumpa jest jak na polityka nietypowy, ale jego oceny są bardzo klarowne. Myśli bardzo logicznie i praktycznie. Jednak gdy mówi o swoich przyszłych planach, jest bardzo enigmatyczny. Nie mówi, jakie metody zastosuje. Postępuje tak, by nikt nie zajrzał mu w karty - wyjaśnił Duda, powołując się na swoje liczne spotkania i osobiste doświadczenia z Trumpem.

- Prezydent Trump liczy i rachuje. Dobrze wie, ile USA zainwestowały politycznie w Ukrainę podczas jego poprzedniej prezydencji, ale także w minionych czterech latach. Nie sądzę, żeby tak po prostu zrezygnował z tych inwestycji. Kiedy moi odpowiednicy (z innych krajów) wyrażają obawy co do działań Trumpa w Ukrainie, uśmiecham się i mówię: "spróbujcie zabrać Trumpowi coś, co uważa, że należy do niego" - dodał.

Wcześniej Duda wielokrotnie podkreślał znaczenie współpracy z Trumpem, zwracając uwagę na jego pragmatyczne podejście i zdolność do strategicznego myślenia. W innych wywiadach również chwalił dawną współpracę z Trumpem, oczekując, że w przypadku jego powrotu do władzy relacje będą kontynuowane na korzystnym dla Polski poziomie, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa Europy Wschodniej.

Plan Trumpa na NATO

Duda zauważył, że Trump, mówiąc o możliwości wystąpienia Ameryki z NATO, sygnalizuje niechęć do ponoszenia kosztów obrony krajów, które same nie inwestują w swoje bezpieczeństwo. Wskazał paradoks, że "kraje nieprzeznaczające 2 proc. PKB na obronę, dążą do europejskiej autonomii".

- Chciałbym wiedzieć, jak Europa miałaby się w ten sposób obronić - stwierdził.

Pytany, czy ma na myśli Niemcy i Francję, odpowiedział: "Gdyby wszystkie kraje UE wydawały (na obronę) 4 proc. PKB (pułap, który Polska przekroczyła w tym roku), to moglibyśmy być może bronić się przed Rosją bez wsparcia USA. Wydając 2 proc. PKB nie mamy żadnych szans".

Prezydent Duda porównał obecną sytuację do czasów zimnej wojny, kiedy to kraje NATO wydawały na obronę co najmniej 3 proc. PKB. Podkreślił, że Rosja prowadzi agresywną politykę i zagraża Europie, dlatego NATO musi być gotowe do obrony.