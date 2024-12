Trump ma plan. Krajom NATO może się nie spodobać

Europejskie stolice są zaniepokojone planami Donalda Trumpa dotyczącymi zwiększenia wydatków obronnych w państwach NATO. Doradcy prezydenta elekta ds. polityki zagranicznej przekazali, że po inauguracji Trump będzie oczekiwał od sojuszników znaczącego podniesienia nakładów na zbrojenia - podaje dziennik "Financial Times".

Europa poważnie myśli o wysłaniu wojsk do Ukrainy. Niespodziewana reakcja Trumpa

Jednocześnie Trump zamierza utrzymać dostawy pomocy wojskowej dla Ukrainy, która odpiera rosyjską agresję. Według "Financial Times", jedno ze źródeł uważa, że prezydent elekt ostatecznie zgodzi się na zwiększenie budżetów obronnych do 3,5 proc. PKB, ale powiąże to z żądaniami bardziej korzystnych dla USA warunków handlowych z Europą.