W jednym regionie zimowa aura. Mocno sypnie śniegiem

Temperatura maksymalna w niedzielę wyniesie od 2 st. C na wschodzie do 9 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach do 55 km/h, a w obszarach podgórskich Karpat do 75 km/h. Na południowo-wschodnich krańcach Polski wydano ostrzeżenia przed silnym wiatrem.