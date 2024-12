Sypnie śniegiem. Wiadomo, gdzie zrobi się biało

W niedzielę po południu możemy spodziewać się opadów w całej Polsce. Obniżenie temperatur spowoduje zamianę deszczu w śnieg, który pojawi się w terenach górzystych. Może spaść nawet do 20 cm. W rejonie Sudetów możliwe sumy opadów od 10 do 15 mm, w tym przyrost pokrywy śnieżnej do 13 cm. Na zachodzie możliwe opady krupy śnieżnej.