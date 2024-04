Wpadka sędzi TK. "Posłuchajcie ryku piekła"

Burza i ulewa w ZEA wzbudziły spore zainteresowanie w mediach społecznościowych. Pojawiło się w nich wiele nagrań, które miały dokumentować to wydarzenie. Niestety, nie wszystkie są prawdziwe. Część jest, delikatnie mówiąc" podkoloryzowana, do innych dołączono własne ścieżki dźwiękowe. I taki właśnie film, zmontowany z różnych nagrań dostępnych w sieci (także tych, które nie mają nic wspólnego z tym, co wydarzyło się w ZEA), zamieściła na swoim profilu na platformie X sędzia Trybunału Konstytucyjnego, była posłanka PiS Krystyna Pawłowicz.