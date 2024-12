Specjalny apel papieża. Odezwa do całego świata przed świętami

- Módlmy się o to, aby w Boże Narodzenie mogło dojść do zawieszenia broni na wszystkich frontach wojny; w Ziemi Świętej, w Ukrainie, na całym Bliskim Wschodzie, na całym świecie - wezwał papież.

Papież Franciszek podczas modlitwy Anioł Pański w Watykanie, apelował o globalne zawieszenie broni do Świąt Bożego Narodzenia. Podkreślił dramatyczną sytuację cywilów w rejonach konfliktów. Franciszek wezwał liderów do dyplomacji, zaznaczając, że jest to jedyna droga do trwałego pokoju.