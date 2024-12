Nietypowa akcja strażaków. Wyciągali 700‑kilogramowego byka z szamba

Do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Złotowie wpłynęło zgłoszenie o zwierzęciu gospodarskim - byku - który wpadł do szamba na terenie jednego z gospodarstw rolnych. Właściciel nie miał możliwości technicznych, aby zwierzę uwolnić z niebezpieczeństwa, dlatego zadzwonił po pomoc do strażaków.