Nawet nie zauważył, że coś zgubił. Opublikowano wideo

Na drodze ekspresowej S19 doszło do niebezpiecznego incydentu, gdy choinka wypadła z samochodu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie opublikowała nagranie z apelem do kierowców.

"Rozumiemy, że święta, pośpiech... mimo to prosimy, by nie gubić choinek na drogach. To bardzo niebezpieczne!! Jeśli coś transportujesz, zabezpiecz towar, który przewozisz" - zaapelowali drogowcy.

Drogowcy apelują do kierowców

Jak czytamy w "fakcie", to nie pierwszy raz, gdy kierowców poniosła świąteczna atmosfera. W ubiegłym roku pruszkowscy policjanci zabrali prawo jazdy 68-letniemu kierowcy, który świąteczne drzewko przywiązał do przednich lusterek i leżało na przedniej szybie samochodu. - Dojechałem do domu, więc w czym problem? - skomentował kierowca.

Drogowcy zalecają wykorzystanie przestrzeni bagażnika lub rozłożenie tylnych siedzeń, by bezpiecznie przetransportować choinkę. Ważne jest również, aby unikać transportu z otwartym bagażnikiem, co może prowadzić do dostawania się spalin do kabiny.